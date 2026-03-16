Pobede Njujorka, Sakramenta i Filadelfije u NBA ligi

Košarkaši Njujorka pobedili su prošle noći na svom terenu Golden stejt sa 110:107 i upisali treći uzastopni trijumf u NBA ligi.

Niksi su uspeli da nadoknade 21 poen zaostatka i da slave na kraju, predvođeni Džejlenom Bransonom koji je postigao 30 poena uz devet asistencija. Karl Entoni Tauns je dodao 17 poena i 12 skokova, dok su po 14 poena ubacili Džordan Klarkson i Odži Anunobi.

U redovima Voriorsa, koji su doživeli peti uzastopni poraz, najefikasniji je bio Brendin Podžemski sa 25 poena. Golden stejt je na ovom meču igrao bez Stefa Karija, koji je propustio svoju 17. uzastopnu utakmicu, ali i bez Seta Karija, Drejmonda Grina, Kristapsa Porzingisa i De’Entonija Meltona.

Košarkaši Sakramenta su na svom terenu bili bolji od Jute sa 116:111.

Sakramento je do pobede vodio Demar DeRozan koji je ubacio 41 poen, što je njegov rekord sezone, a upisao je i 11 asistencija, dok je Prešes Ačijuva dodao 20 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Kodi Vilijams sa 34 poena.

Pobedu na domaćem terenu upisala je i Filadelfija, koja je savladala Portland sa 109:103.

Kventin Grims je postigao 14 od svojih ove sezone rekordnih 31 poena u četvrtoj četvrtini, Džastin Edvards je dodao 21, a Vi-Džej Edžkomb 18 poena i 12 skokova za pobedu Filadelfije.

Portland je predvodio Deni Avdija sa 25 poena, dok je Džeremi Grant ubacio 20.

