Pobede Njukasla i Karabaga u Ligi šampiona

Fudbaleri Njukasla pobedili su večeras na gostujućem terenu u Briselu Union Sen Žiloaz 4:0, u utakmici drugog kola Lige šampiona.

Njukasl je poveo u 17. minutu golom koji je postigao Nik Voltemade, a prednost je uvećao Entoni Gordon koji je postigao dva gola iz jedanaesteraca, u 43. i u 64. minutu.

Konačan rezultat postavio je Harvi Barns u 80. minutu.

Njukasl i Union imaju po tri boda posle dva kola.

U trećem kolu Njukasl će 21. oktobra dočekati Benfiku, a Union će biti domaćin Interu.

Fudbaleri Karabaga pobedili su na svom terenu u Bakuu Kopenhagen 2:0.

Domaći su poveli u 28. minutu golom Abdele Zubira, a pobedu je obezbedio Emanuel Adai u 83. minutu.

Karabag ima svih šest bodova, a Kopenhagen jedan bod.

U trećem kolu Karabag će igrati na gostujućem terenu u Bilbau protiv Atletika, a Kopenhagen će dočekati Borusiju iz Dortmunda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com