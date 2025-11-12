Pobede Oklahome i Toronta u NBA ligi

Košarkaši Oklahome pobedili su u noći između utorka i srede Golden Stejt 126:102 i ostvarili 11. pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Aktuelne šampione predvodili su Šej Gildžes-Aleksander koji je za tri četvrtine postigao 28 poena, uz 11 asistencija, pet skokova i tri ukradene lopte i Čet Holmgren sa 23 poena uz 11 skokova. On je šutirao bez promašaja, pogodio je svih devet šuteva iz igre i sva tri slobodna bacanja.

Ajzea Džo pobedi je doprineo sa 18 poena, a Adžej Mičel sa 17 poena.

U ekipi Golden Stejta najefikasniji su bili Džonatan Kaminga sa 13 poena, Džimi Batler sa 12 i Stefen Kari sa 11 poena.

Oklahoma posle treće uzastopne pobede ima najbolji skor u ligi 11/1, a Golden Stejt je na 6/6.

Košarkaši Toronta pobedili su Bruklin 119:109 i ostvarili petu pobedu u poslednjih šest utakmica. U pobedničkom timu, koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji su bili Brendon Ingram sa 25 poena, uz pet skokova i četiri asistencije i Imanuel Kvikli sa 24 poena, uz osam skokova i pet asistencija.

Skoti Barns dodao je 15 poena i 11 skokova, a Jakonb Poetl 12 poena i 10 skokova.

U ekipi Bruklina, koja je pretrpela 10. poraz u prvih 11 utakmica u ligi, Nik Klakston imao je 21 poen, osam skokova i četiri asistencije, Majkl Porter 21 poen i šest skokova, a Noa Klauni 18 poena i osam skokova. Netsi nemaju pobedu u svih šest utakmica na svom terenu ove sezone.

Košarkaši Jute pobedili su Indijanu 152:128 i prekinuli niz od tri poraza. Lauri Markanen predvodio je Jutu sa 35 poena, Ejs Bejli i Svjatoslav Mihajluk dodali su po 20 poena, a Ajzeja Kolijer 14 poena i 11 asistencija.

Prošlosezonski šampioni Istočne konferencije košarkaši Indijane izjednačili najlošiji start u istoriji franšize od jedne pobede i 11 poraza iz sezone 1988/1989. Najefikasniji u ekipi bili su Paskal Sjakam sa 27 poena, pet skokova i četiri asistencije i Endru Nembhard sa 25 poena uz sedam asistencija.

U ostalim utakmicama košarkaši Filadelfije pobedili su Boston 102:100, poenima Kelija Ubrea 8,7 sekundi pre kraja, a Njujork je uz 32 poena i 10 asistencija pobedio Memfis 133:120 i ostvario petu uzastopnu pobedu.

(Beta)

