Pobede Paolini, Svitoline i Sakari na Australijan openu

Italijanska teniserka Džasmin Paolini plasirala se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je u noći između subote i nedelje pobedila 102. teniserku sveta Aleksandru Sasnovič posle dva seta, 6:1, 6:2.

Sedma tenserka sveta pobedila je posle 69 minuta.

Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja nije napravila nijedan brejk.

Paolini će u drugom kolu igrati protiv bolje iz meča Poljakinje Magdalene Frenh i Veronike Erjavec iz Slovenije.

U drugom kolu je i Elina Svitolina iz Ukrajine, pobedom protiv Španjolke Kristine Bukše 6:4, 6:1.

Njena protivnica biće pobednica meča Britanke Frančeske Džons i Linde Klimovicove iz Poljske.

Čehinja Marketa Vondroušova povukla se sa turnira zbog povrede ramena uoči meča protiv Amerikanke Hejli Baptist i njeno mesto u žrebu kao laki luzer zauzela je Amerikanka Tejlor Taunzend.

Baptist je pobedila Taunzend 6:3, 6:7, 6:3 i u drugom kolu igraće protiv pobednice duela Australijanke Storm Hanter i Džesike Bousas Maneiro.

U drugom kolu je i Marija Sakari iz Grčke, pobedom protiv Francuskinje Leolije Žanžan 6:4, 6:2, posle 78 minuta.

Ona će igrati protiv pobednice meča Ruskinje Mire Andrejeve i Done Vekić iz Hrvatske.

Pobedu u prvom kolu ostvarila je i Julija Putinceva iz Kazahstana, protiv Beatris Hadad Maje iz Brazila 3:6, 7:5, 6:3.

Putinceva će igrati protiv Francuskinje Else Žakmo, koja je posle tri sata i 31 minuta bila bolja od Ukrajinke Marte Kostjuk 6:7, 7:6, 7:6.

(Beta)

