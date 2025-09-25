Pobede Porta, Aston Vile i Panatinaikosa, gol Pešića u remiju Ferencvaroša

Fudbaleri Porta pobedili su večeras na gostujućem terenu Salcburg 1:0, u utakmici prvog kola Lige Evropa.

Jedini gol postigao je Vilijam Gomes u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Fudbaler Salcburga Petar Ratkov postigao je gol u 57. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak srpskog igrača poništen zbog ofsajda.

Porto će u sledećem kolu 2. oktobra dočekati Crvenu zvezdu, a Salcburg će igrati u Francuskoj protiv Liona.

Fudbaleri Ferencvaroša odigrali su na svom terenu u Budimpešti nerešeno 1:1 protiv Viktorije iz Plzenja.

Češka ekipa povela je u 16. minutu golom koji je postigao Rafiju Durosinmi, a izjednačio je srpski fudbaler Aleksandar Pešić u četvrtom minutu nadoknade vremena.

U drugom kolu Ferencvaroš će igrati u Genku, a Viktorija će dočekati Malme.

Fudbaleri Aston Vile pobedili su u Birmingemu Bolonju 1:0.

Jedini gol postigao je Džon Mekgin u 13. minutu.

Njegov saigrač Oli Votkins promašio je jedanaesterac u 68. minutu.

Engleski klub će u drugom kolu igrati u Holandiji protiv Fejenorda, a Bolonja će dočekati Frajburg.

U ostalim utakmicama Panatinaikos je u Bernu uz het-trik Anasa Zarurija pobedio Jang Bojs 4:1, a Štutgart je na svom terenu pobedio Seltu 2:1.

Na Ajbroksu u Glazgovu Genk je pobedio domaći Rendžers 1:0, a Lion je takođe 1:0 pobedio Utreht u Holandiji.

Ranije danas FCSB pobedio je u Deventeru domaći Go Ahed Igls 1:0, a Lil je na svom terenu pobedio Bran 2:1.

