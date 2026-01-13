Pobede Sakramenta i Los Anđeles Klipersa

Košarkaši Sakramenta pobedili su u noći između ponedeljka i utorka na svom terenu Los Anđeles Lejkerse 124:112, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Sakramento su do pobede predvodili Malik Monk koji je ubacio sedam trojki i postigao 26 poena i DeMar DeRozan koji je zabeležio 32 poena.

Sakramento je upisao drugu uzastopnu pobedu posle serije od sedam poraza. Ovo je bila prva domaća pobeda Sakramenta nad Lejkersima još od 13. marta 2024.

Najbolji kod Lejkersa bio je Luka Dončić sa 42 poena, sedam skokova i osam asistencija, ostvarivši svoju sedmu utakmicu sa 40 ili više poena u sezoni. Lebron Džejms je upisao 22 poena, ali je promašio svih pet šuteva za tri poena. Deandre Ejton je postigao 13 poena i tako stigao do 7.000 poena u NBA karijeri.

Sakramento je 14. u Zapadnoj konferenciji sa 10 pobeda i 30 poraza, a Lejkersi su peti u istoj konferenciji sa 23 pobede i 14 poraza.

Košarkaši Los Anđeles Klipers su na svom terenu pobedili Šarlot 117:109.

Najefikasniji kod Klipersa bili su Kavi Leonard sa 35 i Džejms Harden sa 32 poena.

Džejms Harden se popeo na deveto mesto večne liste strelaca NBA lige, prestigavši Šekila O’Nila. Bek Klipersa postigao je trojku početkom treće četvrtine i tako stigao do 28.598 poena u karijeri, u svojoj 1.187. utakmici regularne sezone. O’Nil je tokom 19 sezona sakupio 28.596 poena u 1.207 mečeva.

Najbolji kod Šarlota bio je Lemelo Bel sa 25 poena i devet skokova.

Klipersi su 11. u Zapadnoj konferenciji sa 16 pobeda i 23 poraza, a Šarlot je 12. u Istočnoj konferenciji sa 14 pobeda i 26 poraza.

Rezultati ostalih utakmica:

Klivlend – Juta 112:123

Indijana – Boston 98:96

Toronto – Filadelfija 102 – 115

Dalas – Bruklin 113 – 105

