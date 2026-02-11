Pobede San Antonija, Hjustona i Indijane u NBA ligi

Košarkaši San Antonija savladali su danas u gostima Los Anđeles Lejkerse sa 136:108 u NBA ligi, a pobede su upisali i Indijana, Hjuston i Finiks.

Viktor Vembanjama je predvodio San Antonio do pete uzastopne pobede sa 40 poena i 12 skokova. Francuski centar je od ovih 40, čak 37 poena ubacio u prvom poluvremenu i tako imao najbolje poluvreme od igrača San Antonija u 21. veku.

Uz Vembanjamu, dok Sparsa su se istakli i Karter Brajant sa 16 i Dilan Harper sa 15 poena.

U timu Lejkersa, koji su igrači bez Luke Dončića, Lebrona Džejmsa i Ostina Rivsa, najefikasniji su bili Luk Kenard i Dru Timi sa po 14 poena.

Lebron Džejms je propustio svoju 18. utakmicu ove sezone, što ga je diskvalifikovalo za 22. uzastopni nastup za Ol-star utakmicu.

Indijana je prekinula niz od četiri vezana poraza, pošto je u gostima pobedila Njujork posle produžetka sa 137:134.

U ekipi Indijane osmorica igrača su imala dvocifren učinak, a predvodili su ih Paskal Sijakam sa 30 i Endrju Nembhard sa 24 poena i deset asistencija.

Džejlen Branson je postigao 40 poena za Nikse koji su izgubili tek drugi put u poslednjih 11 utakmica. Karl Entoni Tauns je dodao 22 poena i 14 skokova, dok je Džoš Hart upisao 15 poena, 11 skokova i 11 asistencija.

Košarkaši Hjustona su na svom terenu bili bolji od Los Anđeles klipersa sa 102:95. Hjuston su do pobede vodili Kevin Durent sa 26 i Alperen Šengun sa 22 postignuta poena, dok je u redovima Klipersa najbolji bio Kavaj Lenard sa 24 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije bio u timu Klipersa na ovoj utakmici.

Košarkaši Finiksa pobedili su na svom terenu Dalas sa 120:111, čime su Maveriksi pretrpeli osmi uzastopni poraz. Najefikasniji u redovima Finiksa bili su Dilon Bruks sa 23 i Devin Buker sa 19 poena, dok su na drugoj strani najbolji bili Nadži Maršal sa 31 i Kuper Fleg sa 27 poena.

(Beta)

