Pobede San Antonija, Oklahome, Milvokija i Orlanda u NBA ligi

Košarkaši San Antonija pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Majamija sa 107:101, čime su po prvi put u istoriji franšize sezonu počeli sa maksimalnim učinkom posle pet odigranih utakmica u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Ekipa iz Teksasa je pred početak poslednje četvrtine vodila sa 87:72, da bi Majami za četiri i po minuta igre u četvrtoj deonici napravio seriju 17:1 i poveo sa 89:88.

Domaći tim je do pobede došao u završnici, kada su napravili seriju od 7:0 za vođstvo 106:95.

Vikotr Vembanjama je vodio San Antonio do pete uzastopne pobede sa dabl-dabl učinkom od 27 poena i 18 skokova, a dodao je i šest asistencija i pet blokada.

U domaćem timu Stefon Kasl je postigao 21 poen, uz osam asistencija, šest skokova i četiri ukradene lopte, dok je Devin Vasel dodao 17 poena, uz devet uhvaćenih lopti.

U ekipi Majamija bolji od ostalih je bio Bem Adebajo sa dabl-dabl učinkom od 31 poena i 10 skokova, Endru Vigins je upisao 24 poena i šest uhvaćenih lopti, a Simone Fontekio je zabeležio 18 poena.

Srpski košarkaš Nikola Jović je za tim sa Floride igrao devet i po minuta, zabeleživši po jedan skok i asistenciju.

San Antonio zauzima drugo mesto na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 5/0, dok je Majami posle prekida niza od tri vezana trijumfa sada na četvrtom mestu Istočne konferencije sa učinkom 3/2.

Oklahoma je na svom terenu savladala Vašington sa 127:108, čime je domaći tim upisao i šestu pobedu u isto toliko ovosezonskih utakmica.

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 31 poenom, uz sedam asistencija i tri skoka, dok su po 20 poena postigli Ajzea Džo (šest skokova) i Adžaj Mičel.

Ranije tokom dana iz Oklahome su objavili da je srpskom košarkašu Nikoli Topiću dijagnostikovan rak testisa.

U redovima Vašingtona najbolji učinak je imao Si Džej Mekalum sa 19 poena, Bilal Kulibali je postigao 16 poena, uz osam skokova i četiri asistencije, dok je srpski košarkaš Tristan Vukčević za tri minuta i 40 sekundi na terenu upisao tri poena i po jedan skok i asistenciju.

Oklahoma je vodeći tim Zapada sa svih šest pobeda, a Vašington se nalazi na 13. mestu Istoka sa jednom pobedom i četiri poraza.

Milvoki je na domaćem terenu bio bolji od Golden stejta sa 120:110.

Domaći tim bio je oslabljen neigranjem dvostrukog MVP-ja NBA lige Janisa Adetokunba, koji je propustio meč zbog bolova u levom kolenu.

Grčkog košarkaša na terenu je odlično zamenio Rajan Rolins, koji je ostvario rekord karijere sa 32 poena, osam asistencija i tri uhvaćene lopte.

Golden stejt je četiri minuta pre kraja meča posle trojke Stefena Karija smanjio na 106:104, ali je Milvoki zatim odgovorio serijom 11:2 i potvrdio trijumf.

Pored Rolinsa u domaćoj ekipi istakao se Majls Tarner sa 17 poena i sedam uhvaćenih lopti, a poen manje je dodao Kol Entoni.

Kari je bio najefikasniji u gostujućem timu sa 27 poena, šest skokova i četiri asistencije, Džonatan Kuminga upisao je 24 poena, osam skokova i četiri asistencije, dok je dabl-dabl ostvario Džimi Batler treći sa 23 poena i 11 uhvaćenih lopti.

Milvoki zauzima treće mesto na tabeli Istoka sa četiri pobede i jednim porazom, a Golden stejt se nalazi na četvrtom mestu Zapada sa skorom 4/2.

Jedinu gostujuću pobedu prošle noći zabeležila je ekipa Orlanda, koja je bila bolja od Šarlota sa 123:107, a tim sa Floride je do drugog ovosezonskog trijumfa vodio nemački košarkaš Franc Vagner sa 21 poenom.

(Beta)

