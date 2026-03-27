Pobede Šarlota, Detroita i Orlanda u NBA ligi

U košarkaškoj NBA ligi prošle noći su odigrane samo tri utakmice, a pobede su upisali Šarlot, Detroit i Orlando.

Šarlot je na svom terenu pobedio Njujork sa 114:103 i tako prekinuo seriju od sedam uzastopnih trijumfa.

Kon Knipel je predvodio Šarlot sa 26 poena i šest ubačenih trojki, postavši tako najmlađi igrač u istorii NBA lige sa 250 postignutih trojki. Ovaj 20-godišnji košarkaš je bio na korak i od svog prvog tripl-dabla pošto je upisao deset skokova i osam asistencija.

Lamelo Bol je dodao 22, a Brendon Miler 21 poen i osam skokova za Hornetse, koji su pobedili u pet utakmica zaredom.

U timu Njujorka najbolji je bio Džejlen Branson sa 26 poena i 13 asistencija, dok je Odži Anunobi dodao 17.

Njujork je treći na tabeli Istočne konferencije sa 48 pobeda i 26 poraza, dok je Šarlot osmi sa skorom 39/34.

Košarkaši Orlanda su kao domaćini savladali Sakramento sa 121:108 i tako prekinuli seriju od šest vezanih poraza.

Paolo Bankero je predvodio Orlando sa 30 poena, devet skokova i sedam asistencija. Ovo je bio 25. put da je Bankero zabeležio najmanje 30 poena, pet skokova i pet asistencija. Samo Trejsi Mekgrejdi ima više takvih utakmica – 66.

Bankera su najbolje pratili Dezmond Bejn sa 23 i Tristan da Silva sa 18 poena, dok je u redovima Kingsa najefikasniji bio Demar DeRozan sa 33 poena i 11 asistencija.

Detroit je na svom parketu bio bolji od Nju Orleansa sa 129:108, predvođen Džejlenom Durenom koji je upisao 30 poena i deset skokova.

Kevin Uerter je dodao 22 poena, Danis Dženkins 19 za pobednički tim. U timu Nju Orleansa, koji je izgubio treći put zaredom, najefikasniji je bio Zajon Vilijamson sa 21 poenom.

(Beta)

