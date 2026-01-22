Pobede Selte, Nice, Salcburga i Rendžersa u Ligi Evropa

Fudbaleri Selte pobedili su večeras na svom terenu Lil 1:1, u utakmici sedmog kola Lige Evropa.

Selta je pobedila golovima Viliota Svedberga u prvom minutu i Karla Starfelta u 69. minutu.

Jedini gol za Lil postigao je Olivije Žiru u 86. minutu.

Ekipa iz Viga je od 29. minuta igrala sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Ugo Sotelo.

Selta je prekinula niz od dva poraza i zauzima 13. mesto na tabeli sa 12 bodova, dok je Lil na 21. mestu sa devet bodova.

U poslednjem kolu Selta će 29. januara igrati u Beogradu protiv Crvene zvezde, a Lil će dočekati Frajburg.

Fudbaleri Rendžersa pobedili su u Glazgovu Ludogorec 1:0.

Jedini gol postigao je Mohmaed Diomande u 33. minutu.

Škotska ekipa ima samo četiri boda na 32. mestu na tabeli i neće igrati u nokaut fazi, dok Ludogorec i dalje ima šansu, zauzima 25. mesto sa sedam bodova.

Rendžers će igrati u Portu u poslednjem kolu, a Ludogorec će dočekati Nicu.

Fudbaleri Nice pobedili su na svom terenu Go Ahed Igls 3:1 i ostvarili prvu pobedu u takmičenju ove sezone.

Domaći su poveli golom koji je Šarl Vanhute postigao u 10. minutu, a zatim je dvostruki strelac bio Tijago Goveja u 41. i 59. minutu.

Jedini gol za holandsku ekipu postigao je Fin Stokers u 68. minutu.

Nica ima tri boda na 33. mestu, a Go Ahed Igls ima tri boda više na 30.

Go Ahed Igls će u poslednjem kolu na svom terenu igrati protiv Brage.

Fudbaleri Salcburga pobedili su kao domaćini Bazel 3:1.

Dvostruki strelac u ekipi Salcburga bio je Kerim Alajbegović, koji je postigao golove u četvrtom i 12. minutu, a strelac trećeg gola bio je Frans Kracig u 35. minutu.

Konačan rezultat postavio je Džeremi Agbonifo u 56. minutu.

Obe ekipe imaju po šest bodova, Bazel je 27. a Salcburg je na 28. mestu.

U sledećem kolu Bazel će dočekati Viktoriju iz Plzenja, a Salcburg će u Birmingemu igrati protiv Aston Vile.

Prvih osam ekipa plasiraće se direktno u osminu finala, a plasirane ekipe od devetog do 24. mesta igraće u šesnaestini finala Lige Evropa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com