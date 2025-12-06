Pobede Sitija i Evertona, autogol Milenkovića

Fudbaleri Mančester sitija pobedeili su danas na svom terenu ekipu Sanderlenda sa 3:0, u utakmici 15. kola Premijer lige.

Siti je upisao desetu pobedu od početka šampionata i trenutno ima 31 bod i drugi je na tabeli, sa dva boda manje od Arsenala. Sanderlend je sedmi sa 23 boda na svom kontu.

Ekipa Pepa Gvardiole povela je u 31. minutu golom Rubena Dijaša, četiri minuta kasnije prednost domaće ekipe duplirao je Joško Gvardiol, a konačan rezultat postavio je Fil Foden u 65. minutu.

Istim rezultatom slavio je i Everton na svom terenu protiv Notingem Foresta.

Everton je do prednosti stigao već u drugom minutu kada je Nikola Milenković pogodio sopstvenu mrežu, u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena Tjerno Bari povisio na 2:0, a pobedu domaćeg tima potvrdio je Kirnan Duzburi-Hol u 80. minutu.

Fudbaleri Bornmuta su na svom terenu odigrali 0:0 sa Čelsijem. Ekipa Čelsija je četvra na tabeli sa 25 bodova, dok je Bornmut na 13. poziciji sa 20 bodova.

Totenhem je kao domaćin bio bolji od Brentforda sa 2:0, dok je Njukasl bio bolji od Barnlija sa 2:1.

Totenhem je osmi na tabeli sa 22 boda, koliko ima i Njukasl na desetoj poziciji, Brentford ima 19 bodova i nalazi se na 14. mestu, dok je Barnli pretposlednji sa deset osvojenih bodova.

