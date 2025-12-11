Pobede Strazbura, Šahtjora i Rijeke u Ligi konferencija

Fudbaleri Strazbura pobedili su večeras u Škotskoj domaći Aberdin 1:0, u utakmici petog kola Lige konferencija i preuzeli prvo mesto na tabeli.

Jedini gol postigao je Marsijal Godo u 35. minutu.

Strazbur je i dalje bez poraza i prvi je na tabeli sa 13 bodova, dok je Aberdin bez pobede i ima dva boda na 33. mestu.

U šestom kolu narednog četvrtka Strazbur će dočekati Brejdablik, a Aberdin će u Pragu igrati protiv Sparte.

Fudbaleri Šahtjora pobedili su na Malti domaći Hamrun 2:0.

Golove su postigli Luka Mejrelis u 61. i Izake Silva u 64. minutu.

Šahtjor se popeo na drugo mesto na tabeli sa 12 bodova, a Hamrun ima tri boda na 32. mestu.

U sledećem kolu Šahtjor će u Krakovu doćekati Rijeku, a Hamrun će u Irskoj igrati protiv Šamroka

Fudbaleri Rijeke pobedili su kao domaćini Celje 3:0.

Domaći su poveli golom Danijela Adua-Ađeja u 56. minutu, prednost je udvostručio Dejan Petrovič u 71. i Toni Fruk u 78. minutu.

Slovenačka ekipa završila je utakmicu sa desetoricom, pošto je Artemijus Tutiskinas dobio crveni karton u 76. minutu.

Rijeka ima osam bodova na 13. mestu, a Celje posle drugog uzastopnog poraza zauzima 12. mesto sa bodom više.

Celje će u šestom kolu kao domaćin igrati protiv Šelburna.

Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su u Irskoj domaći Šelburn 3:0.

Golove su postigli Kristantus Uče u 11. minutu, Edi Nketija u 25. i Jeremi Pino u 37. minutu.

Londonska ekipa ima tri pobede i devet bodova na devetom mestu na tabeli, a Šelburn je i dalje bez pobede i zauzima 34. mesto sa jednim bodom.

Kristal Palas će u sledećem kolu dočekati Kups.

U ostalim utakmicama Kups je odigrao 0:0 protiv Lozane, a nerešeno je bilo i u duelu Leha i Majnca, 1:1.

Linkoln je na svom terenu pobedio Sigmu 2:1, Rakov je pobedio Zrinjski 1:0, a Omonija je u Beču pobedila Rapid 1:0.

(Beta)

