Pobede Štutgarta i Ludogoreca u plej-ofu za Ligu Evropa

Fudbaleri Štutgarta pobedili su večeras u Glazgovu domaći Seltik 4:1, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evropa.

Štutgart je poveo u 15. minutu kada je strelac bio Bilal el Hanus, a izjednačio je Benjamin Nigren u 21. minutu.

Novu prednost nemačkom timu svojim drugim golom na meču El Hanus doneo je u 28. minutu, a prednost je udvostručio Džejmi Leveling u 57. minutu.

Tri gola prednosti pred revanš Štutgartu je doneo Tijago Tomaš u trećem minutu nadoknade vremena.

Fudbaleri Panatinaikosa odigrali su u Atini nerešeno 2:2 protiv Viktorije iz Plzenja.

Viktorija je povela u 11. minutu golom Denisa Visinskog, a Panatinaikos je preokrenuo golovima dvostrukog strelca Endrusa Tetea u 31. i 61. minutu.

Konačan rezultat postavio je Tomaš Ladra u 80. minutu.

Fudbaleri Ludogoreca pobedili su na svom terenu u Razgradu Ferencvaroš 2:1.

Domaći su poveli u 24. minutu golom koji je postigao Kvadvo Dua, a tri minuta kasnije izjednačio je Dele.

Pobedu bugarskoj ekipi doneo je Son u 67. minutu.

Njegov saigrač Kajo Vidal postigao je gol u petom minutu nadoknade vremena, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

U ostalim utakmicama Crvena zvezda pobedila je u Francuskoj Lil 1:0, a Selta je u Solunu pobedila PAOK 2:1.

Notingem Forest je u Istanbulu pobedio Fenerbahče 3:0, Genk je u Zagrebu pobedio Dinamo 3:1, dok je Bolonja u Bergenu pobedila domaći Bran 1:0.

Revanš utakmice igraju se narednog četvrtka.

Pobednici dvomeča plej-ofa plasiraće se u osminu finala Lige Evropa.

(Beta)

