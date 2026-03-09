Pobede Toronta, Majamija i Lejkersa u NBA ligi

Košarkaši Toronta savladali su prošle noći na svom terenu ekipu Dalasa sa 122:92, a pobede u NBA ligi upisali su između ostalih i Majami i Los Anđeles Lejkersi.

Ekipu Darka Rajakovića je do pobede vodio Ar Džej Beret sa 31 poenom, što je njegov rekord sezone, a najbolje su ga pratili Skoti Barns sa 17 i Jakob Peltl sa 16 poena i deset skokova.

U redovima Dalasa, koji je doživeo i sedmi uzastopni poraz, najbolji je bio Danijel Gaford sa 21 poenom i 11 skokova.

Košarkaši Majamija su na svom parketu slavili protiv Detroita sa 121:110.

Tajler Hiro je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 25 poena, dok je Bem Adebajo ubacio 24 čime je prešao granicu od 10.000 poena u karijeri. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao.

U poraženom timu su se istakli Kejd Kaningem sa 26 poena i deset asistencija i Džejlen Duren sa 24 postignuta poena. Detroit je zabeležio četvrti poraz u nizu, što je najgori niz poraza Pistonsa u sezoni.

Košarkaši Los Anđeles lejkersa su kao domaćini, i bez pomoći Lebrona Džejmsa, slavili protiv Njujorka sa 110:97. Lejkerse su do pobede vodili Luka Dončić sa 35 poena i osam skokova i Ostin Rivs sa 25 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Karl Entoni Tauns sa 25 poena i 16 skokova.

Košarkaši Nju Orleansa su na svom terenu pobedili Vašington sa 138:118 i tako produžili niz poraza Vizardsa na osam utakmica. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Trej Marfi sa 24 i Sadik Bej koji je bivšem timu ubacio 23 poena. U redovima Vašingtona, za koje nije igrao Tristan Vukčević, najbolji bio Trej Džonson sa 20 ubačenih poena.

Orlando je kao gost bio ubedljiv protiv Milvokija sa 130:91, dok je San Antonio uz čak 21 pogođenu trojku upisao četvrti uzastopni trijumf slavivši protiv Hjustona sa 145:120.

U preostalim utakmicama, Sakramento je bio bolji od Čikaga sa 126:110 uz 208. tripl-dabl Rasela Vestbruka u karijeri, Finiks je prekinuo niz Šarlota od deset pobeda u gostima slavivši sa 111:99, dok je Portland pobedio Indijanu sa 131:111.

(Beta)

