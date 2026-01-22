Pobede Toronta, Oklahome i Njujorka u NBA ligi

Košarkaši Toronta savladali su danas u gostima ekipu Sakramenta sa 122:109, a pobede u NBA ligi upisali su još i Oklahoma, Boston, Njujork i Atlanta.

Tim Darka Rajakovića su do pobede vodili Skoti Barns i Brendon Ingram sa po 23 poena, dok je Sandro Mamukelašvili utakmicu završio sa 22. U poraženom timu istakao se Rasel Vestbruk sa 23 poena.

Košarkaši Oklahome su u gostima pobedili Milvoki sa 122:102 i upisali sedmu pobedu u poslednjih osam utakmica.

Oklahomu je do trijumfa vodio Šej Gildžes Aleksander sa 40 poena, 11 asistencija i sedam skokova, a najbolje su ga pratili Adžej Mičel i Kenrič Vilijams sa po 18 poena. U redovima Milvokija najbolji je bio Janis Adetokunbo sa 19 poena, 14 skokova i sedam asistencija.

Košarkaši Njujorka prekinuli su niz od tri poraza, pošto su na svom terenu savladali Bruklin sa ubedljivih 120:66, čime su ostvarili najubedljiviju pobedu u istoriji franšize. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejlen Branson sa 20 poena, dok je Lendri Šamet dodao 18.

Boston je pobedio Indijanu sa 119:104, predvođen Džejlenom Braunom koji je zabeležio 30 poena i deset skokova, dok je Detroit bio bolji od Nju Orleansa sa 112:104 za svoju četvrtu pobedu u nizu.

Košarkaši Klivlenda pobedili su Šarlot sa 94:87 i tako upisali svoju petu pobedu u gostima u poslednjih šest utakmica. Najbolji u pobedničkom timu bio je Donovan Mikel sa 24 poena, dok je Evan Mobli upisao 14 poena i 14 skokova.

Atlanta je u gostima pobedila Memfis sa 124:122. Džejlen Džonson je upisao 32 poena i 15 skokova, kao i ključni koš za pobedu svoje ekipe u poslednjem minutu. Lu Kenard i Onjeka Okongvu su dodali po 18 poena za Hokse koji su tako prekinuli niz od četiri poraza.

(Beta)

