Pobede Totenhema i Atletika u Ligi šampiona

Fudbaleri Totenhema pobedili su večeras na svom terenu u Londonu Slaviju iz Praga 3:0, u utakmici šestog kola Lige šampiona.

Totenhem je poveo autogolom Davida Zime, a prednost je udvostručio Mohamed Kudus iz jedanaesterca u 50. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ćavi Simons iz jedanaesterca u 79. minutu.

Posle treće pobede Totenhem je deveti na tabeli sa 11 bodova, a Slavija koja je i dalje bez pobede, ima tri boda na 32. mestu.

U sledećem kolu 20. januara Totenhem će dočekati Borusiju iz Dortmunda, a Slavija će dan kasnije biti domaćin Barseloni.

Bivši kapiten Totenhema Hjun Min Son se uoči početka utakmice zvanično oprostio od kluba i navijača, nakon što je letos prešao u Los Anđeles.

On je u avgustu posle 10 godina napustio Totenhem kao četvrti najbolji strelac u istoriji kluba sa 173 postignuta gola. Odigrao je ukupno 454 utakmice za Totenhem i imao je 101 asistenciju.

Južnokorejskom igraču je bivši defanzivac Totenhema Ledli King uručio komemorativni trofej.

Fudbaleri Olimpika iz Marseja pobedili su u Briselu domaći Union Sen Žil 3:2.

Na stadionu Anderlehta domaći su poveli golom Anana Kalailija u petom minutu, a izjednačio je Igor Pajšao u 41. minutu. Pobedu je obezbedio dvostruki strelac Mejson Grinvud, golovima u 41. i 58. minutu.

Konačan rezultat postavio je Kalaili drugi golom na utakmici u 71. minutu.

Posle upotrebe VAR tehnologije zbog ofsajda su poništeni golovi fudbalera Uniona Kevina Makalistera i Promisa Dejvida.

Posle druge uzastopne pobede, ukupno treće, Olimpik je 16. na tabeli sa devet bodova, a Union ima tri boda manje na 25. mestu.

Olimpik će u sledećem kolu biti domaći Liverpulu, a Union će u Minhenu igrati protiv Bajerna.

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su u Ajndhovenu domaći PSV 3:2.

PSV je poveo pogotkom koji je Gus Til postigao u 10. minutu, a izjednačio je Hulijan Alvares u 37. Atletiko je poveo u 52. minutu golom Davida Hancka, a prednost je udvostručio Aleksander Serlot u 56. minutu.

Konačan rezultat postavio je Rikardo Pepi u 85. minutu.

Španska ekipa je posle treće vezane pobede sedma na tabeli sa 12 bodova, a holandska ekipa zauzima 19. mesto sa osam bodova.

U sedmom kolu Atletiko će u Istanbulu igrati protiv Galatasaraja, a PSV će na Sent Džejms Parku igrati protiv Njukasla.

Fudbaleri Monaka pobedili su na svom terenu Galatasaraj 1:0.

Pobedonosni pogodak postigao je Florijan Balogan u 68. minutu.

Prethodno, njegov saigrač Denis Zakarija promašio je jedanaestrac u 51. minutu.

Obe ekipe imaju po devet bodova, Galatasaraj je posle drugog uzastopnog poraza 17. a Monako zauzima 18. mesto posle drugog trijumfa.

Monako će u sledećem kolu igrati u Madridu protiv Reala.

