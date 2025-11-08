Pobede Vest Hema i Evertona u Premijer ligi

Fudbaleri Vest Hema pobedili su danas na svom terenu u Londonu Barnli 3:2, u utakmici 11. kola Premijer lige.

Barnli je poveo golom Zijana Fleminga u 35. minutu, a izjednačio je Kalum Vilson u 44.

Domaći su poveli golom koji je Tomaš Souček postigao u 77. minutu, a treći gol postigao je Kajl Voker-Piters u 87. minutu. Konačan rezultat postavio je Džoš Kalen u sedmom minutu nadoknade vremena.

Vest Hem je ostvario drugu uzastopnu pobedu, ukupno treću u prvenstvu i zauzima 18. mesto na tabeli sa 10 bodova i nalazi se u zoni ispadanja. To je prvi put od februara da je Vest Hem vezao dve pobede.

Barnli takođe ima 10 bodova i posle drugog uzastopnog poraza, ukupno sedmog, nalazi se na 17. mestu.

Uoči utakmice hiljade navijača Vest Hema protestovale su tražeći ostavku uprave. Neki od njih nosili su drveni kovčeg, koji je predstavljao smrt kluba, a na pojedinim transparentima pisalo je da se „klub vodi kao cirkus“ i da je „klub prodao dušu“.

Fudbaleri Evertona pobedili su na svom terenu Fulam 2:0.

Golove su postigli Idrisa Geje u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena i Majkl Kin u 81. minutu.

Everton je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede i ima 15 bodova na 11. mestu na tabeli.

Fulam je posle šestog poraza 15. sa 11 bodova.

Ranije danas Totenhem je u Londonu odigrao nerešeno 2:2 protiv Mančester junajteda.

Kasnije igraju Sanderlend – Arsenal i Čelsi – Vulverhempton.

(Beta)

