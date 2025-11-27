Pobede Zrinjskog i AZ-a, porazi Rajo Valjekana i Celja u Ligi konferencija

Fudbaleri Zrinjskog pobedili su večeras u Sarajevu švedski Haken 2:1, u utakmici četvrtog kola Lige konferencija.

Heken je poveo u 40. minutu golom koji je postigao Silas Andersen, a izjednačio je Mario Ćuže u 78. minutu. Pobedu bosanskom timu doneo je Nemanja Bilbija u pogotkom u 82. minutu.

Zrinjski je prekinuo niz od dva poraza, a posle druge pobede ima šest bodova na 15. mestu na tabeli. Heken je i dalje bez pobede i ima dva boda na 31. mestu.

U sledećem kolu 11. decembra Zrinjski će igrati na gostujućem terenu protiv Rakova, a Heken će dočekati AEK iz Larnake.

Fudbaleri Slovana pobedili su na svom terenu u Bratislavi Rajo Valjekano 2:1.

Gostujuća ekipa povela je golom Frana Peresa, a Slovan je preokrenuo golovima Gurama Kašije u 49. minutu i Alasana Jiradžanga u 52. minutu.

Slovan je ostvario prvu pobedu i ima tri boda na 29. mestu. Rajo Valjekano je posle prvog poraza šesti sa sedam bodova.

U sledećem kolu Slovan će igrati protiv Škendije na gostujućem terenu 11. decembra, a Rajo Valjekano u Poljskoj protiv Jagjelonije.

Fudbaleri AZ Alkmara pobedili su na svom terenu Šelburn 2:0.

Golove su postigli Mes de Vit u 70. i Isak Jensen u 87. minutu.

Holandska ekipa ima šest bodova na 16. mestu, a irska ekipa zauzima 32. mesto sa jednim bodom.

U sledećem kolu AZ će igrati na gostovanju protiv Drite, a Šelburn će dočekati Kristal Palas.

Fudbaleri Sigme pobedili su u Olomoucu Celje 2:1.

Sigma je povela golom Ahmada Galija u osmom minutu, a izjednačio je Ivica Vidović u 28. Pobedu češkoj ekipi doneo je Gali, svojim drugim pogotkom na utakmici u 42. minutu.

Sigma je vezala dve pobede i ima sedam bodova na devetom mestu, a Celje posle prvog poraza zauzima drugo mesto sa devet.

U sledećem kolu Sigma će igrati na gostujućem terenu protiv Linkolna, a Celje će u Hrvatskoj igrati protiv Rijeke.

U ostalim utakmicama Hamrun je na svom terenu pobedio Linkoln 3:1, a Leh je u Poznanju pobedio Lozanu 2:0.

Omonija je na Kipru pobedila Dinamo Kijev 2:0, Univerzitatea je u Rumuniji pobedila Majnc 1:0, dok je Rakov kao domaćin pobedio Rapid 4:1.

