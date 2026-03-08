Pobede Zvezde i IMT-a u Super ligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu u Beogradu Napredak iz Kruševca 4:0, u utakmici 26. kola Super lige Srbije i stekli 10 bodova prednosti na čelu tabele.

Zvezda je povela u trećem minutu autogolom koji je postigao Lazar Balević, a prednost je u 17. minutu udvostručio Miloš Veljković.

Treći gol postigao je Marko Arnautović u 22. minutu, a sedam minuta kasnije konačan rezultat postavio je Aleksandar Katai.

Posle 20. pobede u ligi Zvezda je prva na tabeli sa 63 boda i ima 10 bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Partizana.

Napredak je pretrpeo 17. poraz i poslednji je 16. sa 13 bodova.

U sledećem kolu Zvezda će igrati na gostujućem terenu protiv IMT-a, a Napredak će dočekati OFK Beograd.

Fudbaleri IMT-a pobedili su u Subotici domaći Spartak 1:0.

Jedini gol postigao je Sankara Karamoko u trećem minutu nadoknade vremena.

Spartak je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Luka Subotić u 83. minutu dobio crveni karton.

IMT je posle devete pobede 11. na tabeli sa 32 boda.

Spartak je posle 14. poraza pretposlednji 15. sa 18 bodova.

U sledećem kolu Spartak će igrati u Nišu protiv Radničkog.

Večeras igraju još Vojvodina – Partizan.

(Beta)

