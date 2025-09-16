Počela onlajn prodaja ulaznica namenjenih za navijače Partizana za večiti derbi

Fudbalski klub Partizan saopštio je da je danas počela onlajn prodaja ulaznica namenjenih za njegove navijače za predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Crvene zvezde.

Partizan će u subotu od 19 časova na svom terenu u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

Onlajn kupovina ulaznica moguća je putem sajta Tiketlajna (www.ticketline.rs), uz mogućnost direktnog plaćanja onlajn karticom i dobijanja mobilne ulaznice na mejl.

Cene ulaznica su:

Jug/Sever – 800 dinara

Istok bočno – 1.200 dinara

Istok centar – 1.800 dinara

Zapad bočno – 1.800 dinara

Zapad centar – 2.000 dinara

Prodaja karata na blagajnama stadiona Partizana počeće u sredu. Ona će se odvijati svakodnevno u radnom vremenu od 10 do 18 časova, a u subotu od 10 časova do početka utakmice.

Prodaja ulaznica za sektore namenjene navijačima Crvene zvezde počinje u četvrtak i odvijaće se isključivo na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ u četvrtak, petak i subotu, u radnom vremenu od 10 do 18 časova.

Sektori namenjeni za navijače Crvene zvezde su Sever i Zapad bočno ulaz A.

Na sajtu Partizana se napominje i da je prodaja ulaznica moguća isključivo uz identifikacioni dokument sa fotografijom, kao i da lica mlađa od 16 godina ne mogu kupiti kartu, niti biti na utakmici bez prisustva punoletnog pratioca.

Napominje se i da jedna osoba može kupiti maksimalno četiri ulaznice, kao i da sezonske karte Partizana važe i za ovu utakmicu.

Partizan je prvi na tabeli Super lige Srbije sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva.

