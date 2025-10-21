Počinje nova sezona NBA lige, Oklahoma favorit za titulu

Nova sezona u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) počinje noćas, a Oklahoma će početi odbranu titule utakmicom protiv Hjustona.

Osim tog duela, u noći između utorka i srede igraće još Los Anđeles Lejkersi – Golden Stejt.

Prema kladionicama u SAD, Oklahoma je favorit u novoj sezoni, predvođena Šejom Gildžesom-Aleksanderom, koji je prošle sezone bio najkorisniji igrač (MVP) regularnog dela i finala.

Tander je prošle sezone osvojio titulu posle sedam utakmica u velikom finalu protiv Indijane.

Oklahoma je produžila ugovor sa srpskim košarkašem Nikolom Topićem i ove sezone biće jedna od najmlađih ekipa u ligi. Topić je propustio prošlu sezonu zbog teške povrede kolena, ovog leta je igrao u letnjoj ligi, ali će propustiti početak sezone zbog operacije testisa.

Kao najveći konkurenti Oklahome pominju se ekipe iz njihove Zapadne konferencije, Denver predvođen Nikolom Jokićem i Los Anđeles Lejkersi sa Lebronom Džejmsom, koji će igrati rekordnu 23. sezonu i Lukom Dončićem.

Takođe, tu su i Golden Stejt i Los Anđeles Klipersi, ali i Hjuston za koji će debitovati Kevin Durent.

U Istočnoj konferenciji izdvajaju se Klivlend i Njujork, prošlogodišnji finalista Indijana, Orlando, ali i Minesota.

Povrede glavnih igrača obeležiće novu sezonu, košarkaš Portlanda Demijan Lilard propustiće sezonu zbog povrede Ahilove tetive, a istu povredu imaju i Džejson Tejtum iz Bostona i Tajris Halibarton iz Indijane.

Nije poznato da li će Kajri Irving igrati ove sezone za Dalas, nakon što je prošle sezone pokidao ligamente kolena.

U ekipi iz Dalasa debitovaće prvi pik na draftu Koper Fleg.

Tokom sezone 30 ekipa biće podeljene u Istočnoj i Zapadnoj konferenciji. Regularni deo lige igraće se do 12. aprila, posle čega će se igrati plej-in, a zatim i plej-of. Tokom sezone igraće se i NBA kup.

(Beta)

