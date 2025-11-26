Počinje SP za rukometašice, Srbija danas protiv Urugvaja

Rukometašica Srbije Anđela Janjušević rekla je danas da je svaka prva utakmica na velikom takmičenju teška, ali da očekuje pobedu svog tima protiv Urugvaja na startu Svetskog prvenstva.

„Iskreno, osećamo euforiju i jedva čekamo da prvenstvo počne. Prvi protivnik je Urugvaj, tim o kome ne znamo mnogo toga, ali dobro znamo da je svaka utakmica na startu teška bez obzora na ime i snagu rivala“, rekla je Janjušević, prenosi Rukometni savez Srbije (RSS).

Svetsko prvenstvo za rukometašice startuje u Nemačkoj i Holadniji, a reprezentacija Srbije prvu utakmicu na planetarnom šampionatu igra večeras od 20.30 protiv Urugvaja u Štutgartu.

„Očekujemo pobedu i želimo da otvorimo prvenstvo na najbolji mogući način kako bismo stekle samopouzdanje. Ne znamo mnogo o rivalu, slove za najslabiju reprezentaciju u grupi, ali nas ništa ne može i ne sme da zavara“, rekla je Janjušević, desni bek Srbije.

I levi bek reprezentacije Srbije Jovana Skrobić je navela da je ekipa spremna i da važno da upiše pobedu na startu.

„Znamo da ne igramo protiv favorita, ali to ne može i ne sme da nas opusti. Moramo svaku utakmicu da shvatimo maksimalno ozbiljno, da se trudimo i borimo, pokažemo u najboljem svetlu“, rekla je Skrobić.

Golman Jovana Risović je kazala da je Srbija favorit na papiru protiv Urugvaja, ali da to treba da pokaže i na terenu.

„Odradili smo sve što je do nas, iskoristili smo vreme da sredimo taktičke finese, skockamo neke druge stvari i što spremnije izađemo na teren. Posle Urugvaja nas čeka meč sa Islandom, pratili smo nekoliko njihovih utakmica i mogu reći da nisu ekipa za potcenjivanje, ali idemo korak po korak“, rekla je Risović.

Osim Srbije i Urugvaja, u Grupi C igraće još i Island i Nemačka.

Kako je preneo RSS, na turniru u Norveškoj, odigranom neposredno pred start šampionata, pivotmen Srbije Katarina Bojičić povredila je ruku, a lekarskim pregledima ustanovljeno je da je u pitanju prelom. Umesto Bojičić, u tim je pozvana Jelena Agbaba iz Crvene zvezde.

