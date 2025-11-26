Počinje SP za rukometašice, Srbija danas protiv Urugvaja

„Iskreno, osećamo euforiju i jedva čekamo da prvenstvo počne. Prvi protivnik je Urugvaj, tim o kome ne znamo mnogo toga, ali dobro znamo da je svaka utakmica na startu teška bez obzora na ime i snagu rivala“, rekla je Janjušević, prenosi Rukometni savez Srbije (RSS).
Svetsko prvenstvo za rukometašice startuje u Nemačkoj i Holadniji, a reprezentacija Srbije prvu utakmicu na planetarnom šampionatu igra večeras od 20.30 protiv Urugvaja u Štutgartu.
„Očekujemo pobedu i želimo da otvorimo prvenstvo na najbolji mogući način kako bismo stekle samopouzdanje. Ne znamo mnogo o rivalu, slove za najslabiju reprezentaciju u grupi, ali nas ništa ne može i ne sme da zavara“, rekla je Janjušević, desni bek Srbije.
I levi bek reprezentacije Srbije Jovana Skrobić je navela da je ekipa spremna i da važno da upiše pobedu na startu.
„Znamo da ne igramo protiv favorita, ali to ne može i ne sme da nas opusti. Moramo svaku utakmicu da shvatimo maksimalno ozbiljno, da se trudimo i borimo, pokažemo u najboljem svetlu“, rekla je Skrobić.
Golman Jovana Risović je kazala da je Srbija favorit na papiru protiv Urugvaja, ali da to treba da pokaže i na terenu.
„Odradili smo sve što je do nas, iskoristili smo vreme da sredimo taktičke finese, skockamo neke druge stvari i što spremnije izađemo na teren. Posle Urugvaja nas čeka meč sa Islandom, pratili smo nekoliko njihovih utakmica i mogu reći da nisu ekipa za potcenjivanje, ali idemo korak po korak“, rekla je Risović.
Osim Srbije i Urugvaja, u Grupi C igraće još i Island i Nemačka.
Kako je preneo RSS, na turniru u Norveškoj, odigranom neposredno pred start šampionata, pivotmen Srbije Katarina Bojičić povredila je ruku, a lekarskim pregledima ustanovljeno je da je u pitanju prelom. Umesto Bojičić, u tim je pozvana Jelena Agbaba iz Crvene zvezde.
(Beta)
