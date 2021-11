Počinje svetsko prvenstvo u tekvondou za žene

RIJAD – Prvo otvoreno Svetsko prvenstvo za žene u tekvondou počinje sutra, a domaćin je glavni grad Saudijske Arabije Rijad.

Srpski tekvondo tim predstavljaće pet takmičarki, a prve će na borilišta Nađa Slavković (kategorija do 62 kg) i Teodora Jović (kategorija do 46 kg).

Pored njih dve, na svetskom prvenstvu takmiče se bronzana olimpijka Tijana Bogdanović (kategorija do 53 kilograma), Aleksandra Radmilović (kategorija do 57kg) i Nadica Božanić (kategorija do 67kg).

(Tanjug)

