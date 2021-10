Počinje vaterpolo Superliga; Pijetlović: Najjača na svetu

BEOGRAD – Danas počinje Superliga Srbije za vaterpoliste, jača nego ikad, a na startu se sastaju jedan od favorita Novi Beogradi i niški Naisa (19 sati).

Borba za titulu šampiona Srbije biće izuzetno zanimljiva bez dileme i veoma kvalitetna s obzirom na to da će navijači imati priliku da gledaju brojne asove predvođene olimpijskim šampionima Dušanom Mandićem, Nikolom Jakšićem, Duškom Pijetlovićem i Strahinjom Rašovićem (Novi Beograd), Stefanom Mitrovićem (Partizan), a tu je i Miloš Ćuk (Radnički Kragujevac) i drugi.

Duško Pijetlović se posle osam godina vratio u Srbiju, sada je član Novog Beograda, a zanimljivo da je pre više od 20 godina u Vojvodini odigrao prvu utakmicu u prvenstvu.

„Prvi meč u seniorskoj konkurenciji odigrao sam sa 14 godina, ali ne mogu da se setim ko je bio protivnik, niti kako je sve prošlo. Zaista je bilo davno, a već od sledeće sezone postao sam standardni prvotimac. Nenad Vasilovski je bio trener i nas nekolicinu mlađih ubacio je u vatru. To je vreme kada je još postojao Bečej, Budva je bila veoma jaka. Pamtim da smo jednom uspeli da pobedili Budvane, a direktni rival u bazenu bio mi je Vaso Subotić. Bio sam fasciniran činjenicom da igram protiv njega, a zanimljivo je da sam doživeo da mi saigrač bude njegov sin Gavril“, izjavio je Pijetlović.

Jedan od najboljih centara sveta ističe da će naredna sezona biti još jača nego 2012/2013.

„Crvena zvezda je tada osvojila Ligu šampiona, Radnički iz Krgujevca je trijumfovao u LEN Kupu. I tada se dosta naših najboljih igrača vratilo u Srbiju i to je imalo izuzuetno pozitivan uticaj i na našu reprezentaciju, jer je u to vreme krenulo osvajanje trofeja u kontinuitetu. Okupljanje reprezentativaca je bilo mnogo lakše, doživeli smo veliku ekspanziju, nadam se da će se to ponoviti i sada“, ističe Pijetlović.

Sada imamo čak šest klubova koji će ravnopravno učestvovati u borbi za trofeje. Osim Novog Beograda tu su kragujevački Radnički, Partizan, Crvena zvezda, Šabac, i Vojvodina, dodaje Pijetlović.

„Bez lažne skromnosti, mislim da ćemo zaista imati najjaču ligu na svetu. Mađarski šampionat ima kontinuitet u tom kvalitetu, možda veći broj takozvanih dobrih klupskih igrača, ali ako govorimo o trenutnom kvalitetu smatram da smo ispred Mađara“, istakao je Pijetlović, koji će uz titulu šampiona Srbije pokušati da sa Novim Beogradom na domaćem terenu osvoji Ligu šampiona peti put u karijeri.

Branilac titule Radnički iz Kragujevca gostuje Zemunu (21 sat), Crvena zvezda će dočekati Vojvodinu (20 sati), a Valis u Lakovcu ekipu Proletera (21 sat).

Duel Partizana i Šapca odložen je za 20. oktobra.

(Tanjug)

