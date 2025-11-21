Pogba bi za vikend mogao da se vrati takmičarskim utakmicama

Fudbaler Monaka Pol Pogba mogao bi za vikend da se vrati na teren, posle pauze zbog dopinga.

Foto: Beta

Francuski fudbaler je ovog leta potpisao za Monako, nakon što je njegova četvorogodišnja suspenzija umanjena na 18 meseci.

Monako mu je dao vremena da se vrati u fizičku formu, trebalo je da se vrati na teren 8. novembra za utakmicu protiv Lansa, ali je odložio debi zbog problema sa skočnim zglobom.

Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), očekuje se da će Pogba biti u ekipi za utakmicu u subotu protiv Rena.

Poslednju takmičarsku utakmicu odigrao je u septembru 2023. godine, kada je igrao za Juventus protiv Empolija u Seriji A.

Pogba je prošlog februara bio suspendovan na četiri godine pošto je u septembru 2023. pao na doping testu. On je bio pozitivan na supstancu koja podiže nivo testosterona u avgustu 2023. godine posle utakmice Juventusa i Udinezea u Seriji A.

Posle žalbe, Sud za sportsku arbitražu umanjio je suspenziju na 18 meseci, ali je Juventus ipak raskinuo ugovor sa 32-godišnjim francuskim fudbalerom.

On je tvrdio da je greškom uneo zabranjenu supstancu kao suplement.

Ako bude debitovao u subotu, to će biti njegova prva utakmica u francuskoj ligi. On je prošao kroz omladinsku školu Avra, ali je prešao u Mančester junajted na seniorskom nivou.

(Beta)

