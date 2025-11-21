Pogba bi za vikend mogao da se vrati takmičarskim utakmicama

Francuski fudbaler je ovog leta potpisao za Monako, nakon što je njegova četvorogodišnja suspenzija umanjena na 18 meseci.
Monako mu je dao vremena da se vrati u fizičku formu, trebalo je da se vrati na teren 8. novembra za utakmicu protiv Lansa, ali je odložio debi zbog problema sa skočnim zglobom.
Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), očekuje se da će Pogba biti u ekipi za utakmicu u subotu protiv Rena.
Poslednju takmičarsku utakmicu odigrao je u septembru 2023. godine, kada je igrao za Juventus protiv Empolija u Seriji A.
Pogba je prošlog februara bio suspendovan na četiri godine pošto je u septembru 2023. pao na doping testu. On je bio pozitivan na supstancu koja podiže nivo testosterona u avgustu 2023. godine posle utakmice Juventusa i Udinezea u Seriji A.
Posle žalbe, Sud za sportsku arbitražu umanjio je suspenziju na 18 meseci, ali je Juventus ipak raskinuo ugovor sa 32-godišnjim francuskim fudbalerom.
On je tvrdio da je greškom uneo zabranjenu supstancu kao suplement.
Ako bude debitovao u subotu, to će biti njegova prva utakmica u francuskoj ligi. On je prošao kroz omladinsku školu Avra, ali je prešao u Mančester junajted na seniorskom nivou.
(Beta)
