Pogba: Nemam problema sa Morinjom

Fudbaler Mančester junajteda Pol Pogba rekao je da nema problema sa trenerom te ekipe Žozeom Morinjom, uprkos tome što u poslednje vreme nije standardan u prvom timu.

Pogba je bio jedan od ključnih igrača Junajteda u prvom delu sezone, ali je Morinjo umesto njega u tim na mesto centralnog veznog igrača stavljao mladog Skota Mektomineja u važnim utakmicama protiv Sevilje i Liverpula.

Francuz je počeo jučerašnju utakmicu protiv Svonisija (2:0), nakon što nije bio u prvom timu u poslednja tri meča. On je rekao da ne zna zbog čega je u takvoj situaciji.

„Istina je da mi se to nikada nije dogodilo (mesto na rezervnoj klupi), ali to može da me ojača. Morate da prodjete kroz ovakve periode da biste ojačali. Nemam problema sa Morinjom. Ne biram ja tim. Pitajte trenera ako želite da znate zbog čega igram manje. Poštujem njegove izbore“, rekao je Pogba za Telefut.

Kako je preneo Skaj, Pogba je, ipak, tražio da razgovara o transferu, ali je i rekao da situacija može da se promeni.

Pogba je za vreme pauze u prvenstvima i prijateljskih utakmica reprezentacija rekao da želi da igra sa Nejmarom, koji nastupa za Pari Sen Žermen. Mediji su spekulisali da će napustiti Old Traford, ali je Pogba brzo to odbacio.

„Nejmar? Rekao sam da sanjam da igram sa njim, (Lionelom) Mesijem ili Kristijanom (Ronaldom), ali to ne znači da želim da menjam klubove“, dodao je francuski napadač.

