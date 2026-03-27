Poketino: Zašto da ne osvojimo Svetsko prvenstvo

Selektor fudbalske reprezentacije SAD Maurisio Poketino rekao je danas da njegovi igrači mogu da ostvare ono što niko ne misli da je moguće - da osvoje Svetsko prvenstvo.

„Zašto ne mi? Žašto ne mi? Zašto ne mi? Moramo da zaista verujemo da možemo to. Moramo da sanjamo“, rekao je Poketino na konferenciji za novinare.

Uoči prijateljskih utakmica protiv Belgije u subotu i Portugala u utorak, Poketino je javno ponovio poruku koju je preneo igračima kada su došli na pripreme ove sedmice.

„Snovi inspirišu stvarnost“, naveo je on.

Selekcija SAD nije stigla do polufinala Svetskog prvenstva od prvog turnira 1930. godine, a nije prošla u četvtfinale od 2002. Od tada, ekipa je eliminisana u osmini finala 2010, 2014. i 2022. godine, a u grupnoj fazi 2006. godine. Selekcija SAD nije uspela da se plasira na Mundijal u Rusiji 2018.

Samo osam reprezentacija osvojile su titulu, Brazil pet puta, Nemačka i Italija po četiri, Argentina tri, Francuska i Urugvaj po dva puta, a Engleska i Španija su po jednom bili šampioni.

Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula, a selekcija SAD igraće u Grupi D protiv Paragvaja, Australije i selekcije iz evropskog baraža.

Prve dve ekipe iz svih 12 grupa i osam najboljih trećeplasiranih, plasiraće se u drugu fazu Svetskog prvenstva.

„Moramo poslati pravu energiju i dobre emocije ljudima, da ljudi zaista veruju u nas i da nas podrže“, rekao je Poketino.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com