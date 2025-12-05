Pokuševski odsustvuje oko mesec dana zbog uganuća skočnog zgloba

Pokuševski se povredio sinoć u utakmici protiv Bajerna iz Minhena u Evroligi, kada je pokušao da se vrati u odbranu posle jednog duela pod košem. On nije mogao da nastavi meč i uz pomoć saigrača je napustio teren.

„Prve procene stručnog štaba i medicinskog tima crno-belih potvrdile su se i nakon dodatnih pregleda. Magnetna rezonanca pokazala je teže uganuće skočnog zgloba, zbog čega će bivši igrač Oklahome morati na pauzu. Očekuje se da Pokuševski odsustvuje oko mesec dana“, preneo je Mocart sport.

Precizniji rok oporavka biće poznat nakon kontrolnog pregleda i novih snimanja za oko 15 dana, kada će lekarski tim proceniti koliko je zglob napredovao i da li je moguće skratiti ili produžiti planirani period mirovanja.

(Beta)

