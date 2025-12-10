Pol Pogba ulaže u saudijski tim za trke kamila

Francuski fudbaler Pol Pogba uložio je novac u saudijski tim Al Habub koji učestvuje u trkama kamila.

Fudbaler Monaka postao je akcionar i ambasador Al Habuba, prvog profesionalnog tima na svetu za trke kamila, koji se takmiči širom Ujedinjenih Arapskih Emirata i Zaliva.

„Gledao sam na Jutjubu mnogo trka kamila i istraživao sam u slobodno vreme pokušavajući da razumem tehnike i strategije. Ono što se posebno istaklo je koliko posvećenosti zahteva od svih. Na kraju krajeva, sport je sport. Zahteva srce, žrtvu i timski rad“, rekao je Pogba za Bi-Bi-Si (BBC).

Trke kamila su tradicionalni sport koji je posebno popularan na Bliskom istoku.

„Ljudi možda to ne shvataju, ali sport uvek na neki način povezuje. Bilo da su u pitanju fudbal, trke kamila, boks, temelji su slični. Potrebni su vam odlučnost i fokus, potrebni su vam disciplina i hrabrost. To je ono što čini šampione“, naveo je Pogba.

On je 2016. godine postao najskuplji fudbaler sveta kada je iz Juventusa prešao u Mančester junajted za 89 miliona funti.

„Bila je čast biti najskuplji fudbaler sveta, ali je došlo uz mnogo napornog rada, pritiska i odgovornosti. Posedovanje najskuplje kamile bi jednog dana bio prelep pun krug, nešto zabavno, nešto značajno i nešto što me uzuđuje. Možda ćemo jednog dana to ostvariti“, rekao je 32-godišnji fudbaler.

Pogba se prošlog meseca posle više od dve godine vratio profesionalnom fudbalu, kada je 22. novembra sa rezervne klupe ušao u igru protiv Rena.

On nije igrao od septembra 2023. godine, kada je bio pozitivan na doping testu dok je igrao za Juventus. Pogba je dobio četvorogodišnju suspenziju, koja je smanjena na 18 meseci.

Nekadašnji francuski reprezentativac rekao je da je nedozvoljenu supstancu uneo greškom kroz suplement.

(Beta)

