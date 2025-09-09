Policija i dalje istražuje navodne rasne uvrede upućene Mbapeu i Vinisijusu u Ovijedu

Predsednik španskog fudbalskog kluba Ovijedo Martin Pelaes rekao je da policija i dalje istražuje slučaj navodnog vređanja na rasnoj osnovi igrača Real Madrida Vinisijusa Žuniora i Kilijana Mbapea, tokom utakmice dva kluba u španskom prvenstvu.

Real je na gostujućem terenu 24. avgusta pobedio Ovijedo 3:0, a navodni incident dogodio se tokom te utakmice. Na video snimcima koji su objavljeni na internetu može se čuti kako deo navijača Ovijeda oponaša majmunske krike u blizini Vinisijusa i Mbapea, preneli su danas španski mediji.

Mbape je bio dvostruki strelac, a Vinisijus je postigao gol i imao je asistenciju.

„Policija i dalje istražuje i čim dobijemo rezultate ili ako pronađemo bilo kakve tragove, kaznićemo ih. Uvereni smo u ponašanje naših navijača. Naš stadion i naši navijači su uvek bili na visini zadatka i tog dana nije bilo izuzetka. Ako do sada ništa nije izašlo na videlo, to je dobra vest, jer da je nešto bilo, do sada bi se znalo“, rekao je Pelaes španskim medijima.

Španska liga je poslala snimke Komitetu za borbu protiv nasilja, koji može da preporuči preduzimanje mera, a Ovijedo sarađuje sa policijom kako bi pronašao krivce.

(Beta)

