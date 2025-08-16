Policija pokrenula istragu povodom navodnih uvreda na rasnoj osnovi fudbaleru Bornmuta

Britanska policija pokrenula je danas istragu o zločinu iz mržnje, nakon što je 47-godišnji navijač izbačen sa Enfilda zbog navodnih uvreda na rasnoj osnovi koje je uputio fudbaleru Bornmuta Antoanu Semenju tokom utakmice sa Liverpulom u prvom kolu Premijer lige.

Nova sezona u Premijer ligi počela je sinoć, kada je aktuelni šampion Liverpul na svom terenu pobedio Bornmut 4:2.

Incident se dogodio u prvom poluvremenu kada je Semenjo prijavio uvrede sudiji Entoniju Tejloru. Sudija je na kratko prekinuo utakmicu i razgovarao sa trenerima i kapitenima obe ekipe.

„Policija Mersisajda neće tolerisati zločine iz mržnje u bilo kom obliku. Ovakve incidente shvatamo veoma ozbiljno i u ovakvim slučajevima ćemo proaktivno od klubova tražiti da odgovornima izdaju zabranu pristupa utakmicama“, rekao je glavni inspektor Kev Čaterton.

Identitet navijača je potvrđen i on je izbačen sa stadiona.

Semenjo je bio dvostruki strelac u porazu 2:4, a posle utakmice je saopštio da je na društvenim mrežama dobio nove uvrede na rasnoj osnovi.

„Kada će to prestati“, upitao je na Instagramu 25-godišnji fudbaler iz Gane.

Fudbaleri Bornmuta su tešili Semenja kada se incident dogodio, a u poluvremenu je putem razglasa na Enfildu pročitana antidiskriminatorna poruka.

Premijer liga je saopštila da će istražiti incident i izrazila je podršku fudbaleru i klubovima.

Liverpul je saopštio da je upoznat sa navodima i da osuđuje svaki vid rasizma i diskriminacije.

(Beta)

