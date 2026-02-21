Poljska klizačica Zelir povređena u trci na 1.500 metara

Poljska takmičarka u brzom klizanju na kratke staze Kamila Zelir povređena je u petak uveče tokom trke na 1.500 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, kada je pala, a oštrica klizaljke rivalke posekla ju je iznad levog oka.

Zelir je imobilisana na nosilima i izneta iz Arena.

U sudaru na ledu su učestvovale i Italijanka Ariana Fontana, kao i Amerikanka Kristen Santos, koja je zbog nepropisne promene staze kažnjena i nije prošla dalje.

Trka je prekinuta dok je Zelir dobijala pomoć. Poljska klizačica je, prilikom iznošenja sa staze, publici pokazala znak da je dobro. Iz poljskog tima je saopšteno da joj oko nije ozbiljno povređeno, šavovi su joj stavljeni već u Areni, nakon čega je prebačena u bolnicu na dodatne preglede.

Fontana je tokom pauze dobila pomoć fizioterapeuta zbog problema sa levim kukom, ali je nastavila takmičenje i zauzela drugo mesto iza Belgijanke Hane Desmet, čime je izborila plasman u polufinale. Kasnije je prošla i u finale.

Aktuelna olimpijska vicešampionka na 1.500 metara, Fontana je u Milanu već osvojila zlato u mešovitoj štafeti na 2.000 metara, kao i srebra na 500 metara i u štafeti na 3.000 metara.

