Ponovo prekinuta utakmica Rijeke i Sparte u LK, večeras se neće igrati

Utakmica fudbalera Rijeke i Sparte iz Praga u drugom kolu Lige konferencija, prekinuta je zbog jake kiše i natopljenog terena i večeras neće biti nastavljena.

Utakmica na stadionu na Rujevici počela je u 18.45, a prvo je prekinuta u 13. mintu prvog poluvremena zbog lošeg terena.

Za dva sata pauze radnici na održavanju uspeli su da uklone velike količine vode sa terena i utakmica je nastavljena u 21 čas.

Ekipe su odigrale prvo poluvreme, ali je kiša ponovo počela jako da pada, pa je voda ponovo natopila teren, što je sudiju Roberta Džonsa nateralo da uoči početka drugog poluvremena označi kraj.

Hina je prenela da za sada još nema informacija kada će utakmica biti nastavljena. Jedna od mogućnosti, koja je nezvanično pominjana i posle prvog prekida, bila je da se utakmica nastavi u petak od 15 časova.

(Beta)

