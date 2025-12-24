Poraz Denvera od Dalasa, dabl-dabl Jokića

Košarkaši Denvera poraženi su prošle noći u gostima od Dalasa sa 131:130 u NBA ligi i pored još jedne dobre partije srpskog centra Nikole Jokića.

Nagetsi, koji su gubili sa 50:29 na početku druge četvrtine, stekli su prvo vođstvo na početku poslednje deonice, a potom su zaostajali poen u poslednjem minutu meča. Denver je na kraju imao i šansu za pobedu, ali Pejton Votson nije bio precizan u šutu za tri poena posle asistencije Jokića.

Dalas su do pobede vodili Kuper Fleg sa 33 poena, devet skokova i devet asistencija i i Entoni Dejvis koji je ubacio 31 poen uz devet skokova.

Najefikasniji u redovima Denvera bio je Džamal Marej sa 31 poenom i 14 asistencija, dok je Jokić utakmicu završio sa 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova.

Košarkaši Šarlota su na svom parketu slavili protiv Vašingtona sa 126:109.

Najzaslužniji za pobedu Šarlota bili su Lamelo Bol sa 23 i Brendon Milier sa 20 poena, dok je u poraženom timu najefikasniji bio Kris Midlton sa 16 poena. Srpski košarkaš u redovima Vašingtona Tristan Vukčević na parketu je proveo samo dva minuta i nije se upisao u strelce.

Toronto Darka Rajakovića je pobedio Majami u gostima sa 112:91, predvođen Skotijem Barnsom koji je ubacio 27 poena i sada ima 18 pobeda u 31. utakmici, dok su Los Anđeles Klipersi savladali Hjuston sa 128:108 uz 41 poen Kavaja Lenarda.

Košarkaši San Antonija su bili bolji od Oklahome sa 130:110 i tako upisali sedmi trijumf u nizu, a najzaslužni za to bili su Kalden Džonson sa 25 i Stefon Kasl sa 24 poena, dok je Minesota pobedila Njujork sa 115:104 uz 38 poena Entonija Edvardsa.

Rezultati noćas odigranih utakmica:

Šarlot – Vašington 126:109

Filadelfija – Bruklin 106:114

Atlanta – Čikago 123:126

Klivlend – Nju Orleans 141:118

Indijana – Milvoki 94:111

Majami – Toronto 91:112

Dalas – Denver 131:130

Minesota – Njujork 115:104

San Antonio – Oklahoma 130:110

Finiks – Los Anđeles Lejkers 132:108

Juta – Memfis 128:137

Portland – Orlando 106:110

Sakramento – Detroit 127:136

Los Anđeles Klipers – Hjuston 128:108

(Beta)

