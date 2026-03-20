Poraz Kecmanovića na startu turnira u Majamiju

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo masters turnira u Majamiju, pošto je prošle noći izgubio od Poljaka Kamila Majhšaka sa 6:4, 3:6, 1:6.

Meč Kecmanovića i Majhšaka, 58. i 57. tenisera sveta, trajao je dva sata.

Kecmanović je prvi stigao do brejka u prvom setu i poveo sa 2:1, ali je Majhšak odmah odgovorio i izjednačio na 2:2. Ipak, srpski teniser je novim brejkom u petom gemu ponovo stigao do prednosti i nije je ispuštao do kraja seta.

U nastavku meča, Poljak je zaigrao bolje i stigao do preokreta. Majhšaku je za osvajanje drugog seta bio dovoljan samo jedan brejk koji je napravio u drugom gemu, dok je u trećem setu tri puta oduzeo servis Kecmanoviću.

Majhšak će u narednom kolu Majamija igrati protiv američkog tenisera Lernera Tijena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com