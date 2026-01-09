Poraz Partizana u Barseloni, šesti uzastopni u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u gostima od Barselone sa 70:88 (20:13, 15:28, 15:21, 20:26), u utakmici 21. kola Evrolige.

Partizan je doživeo šesti uzastopni, a ukupno 15. poraz i poslednji je na tabeli Evrolige, dok Barselona ima skor 14/7 i nalazi se na četvrtoj poziciji.

Najefikasniji u redovima Partizana bio je Dvejn Vašington sa 20 poena, Bruno Fernando je dodao devet, a Isak Bonga osam poena. Za crno-bele je na ovom meču debitovao i Tonje Džakiri koji je upisao pet poena.

Barselonu su do pobede vodili Vili Ernangomes sa 16 i Jan Veseli sa 14 poena, Tornike Šengelija je dodao 13, a Kevin Panter 11 poena.

Partizan je odigrao dobru prvu četvrtinu, i u odbrani i u napadu, pa je na ulasku u poslednji minut tog dela igre stigao i do sedam poena prednosti sa kojom je i otišao na prvi odmor – 20:13. U prvih deset minuta crno-beli su dobro rasporedili poene, pa su po četiri postigli Kalates, Bonga, Džekiri i Fernando.

Barselona je u drugoj četvrtini najpre trojkom Satoranskog povela (22:23), da bi dobrom završnicom stigla i do tada najveće prednosti sa kojom se otišlo na veliki odmor – 35:41. Seriju koju je Barselona započela u drugoj četvrtini, nastavila je i na početku treće pa stigla i do dvocifrene prednosti – 35:48.

Domaći tim je održavao prednost, pa je pred poslednju četvrtinu imao 12 poena viška na svom kontu – 50:62. Ništa se nije promenilo ni u poslednjih deset minuta meča, Barselona je kontrolisala utakmicu i mirno je privela kraju.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrolige dočekati Olimpijakos, dok će Barselona gostovati Real Madridu.

(Beta)

