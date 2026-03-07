Poraz rukometašica Srbije od Švedske u kvalifikacijama za EP

Ženska rukometna reprezentacija Srbije izgubila je danas u gostima od Švedske sa 22:27 (11:19), u utakmici četvrtog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Srbija je trenutno druga na tabeli Grupe 5 sa četiri osvojena boda, dok je Švedska prva sa osam bodova.

Najefikasnije u redovima Srbije bile su Aleksandra Stamenić i Jovana Skrobić sa po pet golova, dok je Jovana Jovović postigla tri. U timu Švedske prednjačila je Klara Lerbi sa sedam postignutih golova.

„Iskreno ono što me raduje je drugo poluvreme. Sa osam razlike smo smanjili i malo je nedostajalo da im se potpuno približimo, ali promašili smo neke zicere. Zadovoljna sam kako su devojke koje nikada nisu igrale zajedno odigrale ovu utakmicu“, rekla je selektorka Srbije Sandra Kolaković.

„Tačno je da nismo imale vremena, ali one su se toliko borile za svaku situaciju da ja mogu samo da im čestitiam. Moramo da nastavimo ovako i potvrdimo plasman na Evropsko prvenstvo, a onda da se spremamo za takmičenje“, dodala je ona.

Rukometašice Srbije će u narednom kolu kvalifikacija gostovati Litvaniji, a potom će dočekati Ukrajinu.

(Beta)

