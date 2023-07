Poraz vaterpolista Srbije od Španije na startu SP

Vaterpolo reprezentacija Srbije porazom je počela takmičenje na Svetskom prvenstvu u Fukuoki, pošto je danas izgubila od Španije sa 14:16 (2:3, 3:5, 5:5, 4:3).

Najefikasniji u timu Srbije bio je Strahinja Rašović sa šest golova, Nikola Jakšić je postigao četiri, a u strelce su se upisali i Đorđe Lazić, Marko Radulović, Sava Ranđelović i Radomir Drašović.

Španiju je do prve pobede na Svetskom prvenstvu vodio Alvaro Granades sa pet pogodaka, a najbolje ga je pratio Felipe Perone sa četiri data gola.

Srbija je dobro počela meč protiv prvaka sveta i golovima Rašovića povela je sa 2:0, ali je potom usledio preokret Španaca koji je pokrenuo Granados. Vaterpolista Novog Beograda je postigao tri gola i doneo Španiji 3:2 posle prve četvrtine.

Vaterpolisti Španije su seriju nastavili i u drugoj deonici pa su vrlo brzo stigli do 7:2, pre nego što je na tri minuta pre kraja prvog poluvremena Rašović sa dva gola smanjio zaostatak na 7:4.

Španci su sa tri gola prednosti otišli na poluvreme (8:5), da bi sa dva pogotka Peronea na startu treće četvrtine ponovo stigli do plus pet (10:5) i do kraja meča nisu dozvolili Srbiji da se vrati.

Aktuelni šampioni sveta su u poslednjoj četvrtini imali i maksimalnih šest golova prednosti (16:10), Srbija je potom serijom 4:0 prišla na dva gola zaostatka, ali nije imala snage za više od toga.

U prvom meču Grupe D, Crna Gora je ranije danas bila ubedljiva protiv Južne Afrike sa 35:10.

Vaterpolisti Srbije će u drugom kolu šampionata sveta igrati protiv Južne Afrike. Taj meč je na programu u sredu od 9.00.

