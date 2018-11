Poraz Zvezde u Napulju, osmina finala LŠ ostala san

NAPULJ – Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su večeras od Napolija 3:1 (2:0) i u Napulju ostali bez šanse za osminu finala Lige šampiona.

Napoli je na staromodnom stadionu San Paolo, na kome je bilo oko 3.000 navijača Zvezde, slavio golovima Mareka Hamšika u 10, Drisa Mertensa u 33. i 52, dok je poraz ublažio Mohamed El Fardu Ben u 75. minutu.

Tim Vladana Milojevića pružio je bolju partiju u odnosu na gostovanja u Parizu i Liverpulu, ali nije mogao do novog iznenađenja nakon što je u prošloj rundi srušio engleskog velikana i do sada osvojio četiri boda.

Viđena je razlika u kvalitetu dva tima i zašto je Napoli u samom vrhu italijanskog fudbala, posebno u napadu gde su bili Mertens, Lorenco Insinje i Hoze Kaljehon, a iza njih Hamšik, sa kojima bi i veći timovi imali probleme.

Uprkos tome, crveno-beli su u većem delu dobro parirali domaćinu i stekli novo veliko iskustvo na evro-sceni.

U drugom meču C grupe Pari Sen Žermen je savladao Liverpul 2:1 u Parizu, pa je sada zajedno sa vicešampionom Italije na mestu za osminu finala.

Od premijernog nastupa u Ligi šampiona Zvezda se oprašta 11. decembra mečom protiv Pari Sen Žermena u Beogradu.

(Tanjug)