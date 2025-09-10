Posle lošijih nastupa Antoneli bi mogao da izgubi mesto u Mercedesu

Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je da je nastup mladog vozača Kimija Antonelija u trci u Monci razočaravajuć, zbog čega se spekuliše da bi Italijan mogao da izgubi mesto u ekipi u sledećoj sezoni Formule 1.

Antoneli, koji je prošlog meseca napunio 19 godina, zauzeo je deveto mesto prošlog vikenda u trci za Veliku nagradu Italije u Monci, nakon što je pao sa šestog mesta, dok je nedelju dana ranije trku u Holandiji završio na 16. mestu.

Antoneli je tokom drugog treninga u Monci izleteo na šljunak, što ga je koštalo vremena provedenog na stazi i uticalo je na njegovu pripremu za samu trku.

„Razočaravajuće ovog vikenda, razočaravajuće. Ne možeš izleteti na šljunak i očekivati da budeš u igri. Čitava trka je bila razočaravajuća. To ne menja moju podršku i poverenje u njegovu budućnost, pošto verujem da će biti veoma, veoma, veoma dobar. Ali sada je bilo razočaravajuć“, rekao je Volf, preneo je Skaj.

Ekipa Mercedes je u neobičnoj poziciji pošto je ušla u septembar bez ugovora za vozače za predstojeću sezonu.

Kako je preneo Skaj, to je delom i zato što je Volf početkom leta pokušao da angažuje Maksa Verstapena iz Red Bula, zbog čega su se pregovori sa vozačima Mercedesa zaustavili.

Otakako je Verstapen objavio da će još najmanje jednu sezonu ostati u Red Bulu, Volf je ponavljao da će vozačka postava ostati nepromenjena za 2026. godinu, ali i dalje nema zvanične objave. Zbog toga se spekuliše da se Mercedes predomišlja u vezi Antonelija.

Antoneli je ove godine u Mercedesu zamenio sedmostrukog svetskog šampiona Luisa Hamiltona, koji je iznenađujuće prešao u Ferari. Italijan je osmi u poretku sa 128 bodova manje od timskog kolege Džordža Rasela.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkačkim vikendom od 19. do 21. septembra u Azerbejdžanu.

(Beta)

