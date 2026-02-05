Posle sastanka sa gradonačelnikom poručeno: Rukometni klub Proleter neće biti ugašen

Zrenjaninski Rukometni klub Proleter neće biti ugašen, poručeno je nakon današnjeg sastanka gradonačelnika tog grada Simom Salapurom sa članovima Radne grupe koja sumira stanje i trenutno vodi taj klub.

Kako je saopšteno, sastanak je inicirao gradonačelnik Salapura i nakon toga izjavio da je sadašnja finansijska situacija mnogo bolja nego što je to bilo pre mesec dana i izrazio uverenje da će Proleter uz pomoć grada tu finansijsku situaciju veoma brzo stabilizovati.

Ukazao je da se lokalna samouprava aktivno uključila u rešavanje ove krize i da neće dozvoliti da se rukometni klub sa takvom tradicijom ugasi.

Član Radne grupe formirane na Skupštini Proletera Đuro Đurić rekao je da su sagledane činjenice i finansijska dugovanja i da je veći deo tih dugovanja uspešno rešen.

„Najbitnija činjenica jeste da Proleter neće biti ugašen i želim da se zahvalim svim ljudima, pojedincima i privrednim subjektima koji su pomogli u rešavanju problema, a posebno gradu Zrenjaninu koji je dao najveći doprinos i aktivno se uključio u celu problematiku“, kazao je Đurić.

Rukometni klub Proleter istupio je iz Arkus lige i zbog velikih finansijskih problema preti mu gašenje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com