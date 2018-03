Poslednji pozdrav Astoriju: od kapitena Fiorentone oprašta se cela Italija (foto, video)

U Firenci je u toku poslednji ispraćaj preminulog kapitena Fiorentine Davida Astorija, koji je u 32. godini umro u snu od prekida rada srca.

Ceremonija je počela od 10 sati, a ispred bazilike Svetog krsta okupilo se oko 7 hiljada navijača Fiorentine i poštovalaca voljenog kapitena,

Ekipa Fiorentine u crkvu je stigla oko pola 10, a posle njih i mlada i ženska ekipa ovog kluba.

Mnogo italijanskih fubdbalera došlo je na Astorijevu sahranu, a među njima i Toti, Đuzepe ROsi, Balzareti, Perin, Florenzi, Bernadeši.

Na sahranu je stigla i cela ekipa Juventusa, a u 10 i 30 kovčeg sa Astorijevim telom unet je u baziliku.

U crkvi su je bila porodica preminulog fudbalera, najbliži prijatelji i predstavnici institucija, a zabranjeno je snimanje i fotografisanje.

⚜️ Over 7,000 @ACFFiorentina fans gather outside Basilica di Santa Croce to pay their final respects to Davide Astori. 🙏

💜 #CiaoAstori pic.twitter.com/iCCDfCbtNt

— SPORF (@Sporf) March 8, 2018