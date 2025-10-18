Postekoglu nije više trener Notingem Foresta

Fudbalski klub Notingem Forest otpustio je danas trenera Angea Postekoglua zbog loših rezultata.

Notingem Forest je današnjim porazom od Čelsija (0:3) zabeležio svoj četvrti vezani poraz, kao i 10. uzastopnu utakmicu bez pobede, a engleski klub u svom saopštenju nije naveo ko će zameniti Postekoglua na poziciji šefa stručnog štaba.

Nakon osam odigranih utakmica u Premijer ligi, Notingem Forest, za koji igra i srpski defanzivac Nikola Milenković, zauzima 17. mesto na tabeli sa pet bodova.

Notingem Forest ove sezone učestvuje i u Ligi Evropa, u kojoj nakon dva odigrana kola u ligaškoj fazi zauzima 25. mesto na tabeli sa jednim bodom.

Postekoglu je drugi trener kog je Notingem Forest otpustio ove sezone, nakon što je engleski klub 9. septembra smenio Nuna Espirita Santa.

(Beta)

