Postekoglu: Osvajanje Lige Evropa moglo bi da bude prekretnica za Totenhem

Trener Totenhema Ange Postekoglu rekao je danas da bi osvajanje Lige Evropa ove sezone moglo da bude prekretnica za taj fudbalski klub, koji nije osvojio trofej 17 godina.

Totenhem će u finalu Lige Evropa 21. maja u Bilbau igrati protiv Mančester junajteda i pokušaće da osvoji prvi trofej posle 17 godina i pobede u Liga kupu, odnosno prvi evropski trofej od 1984 i osvajanja Kupa Uefa.

Na pitanje novinara o značaju osvajanja trofeja, Postekoglu je rekao da bi za njega to bilo sjajno i „još jedan trofej koga bi se sećao u starosti“, ali da je mnogo važnije šta bi to značilo za klub.

„Kada pogledate istorijsku pozadinu ovog kluba u proteklih 20-ak godina, čini se kao prekretnica u načinu na koji ljudi doživljavaju ovaj klub i kako klub doživljava sebe, što mislim da je najvažnije. Dok to ne uradite, bez obzira na to šta još postignete, ljudi će reći da niste ništa osvojili. U našoj igri i u životu uopšte, to je ono što ljudi najviše procenjuju“, naveo je Postekoglu, preneo je Skaj.

On je upitan i o mogućem narativu uoči finala, da Mančester junajted obično ima uspeha u finalima, a da je Totenhem gubio u poslednjim finalima.

Totenhem je 2019. godine izgubio u finalu Lige šampiona od Liverpula, a dve godine kasnije od Mančester sitija u finalu Liga kupa. Junajted je 2023. godine osvojio Liga kup, a prošle sezone osvojio je FA kup.

„To je prepreka koju ovaj klub mora da prevaziđe, pošto će to uvek biti tu. Dok to zapravo ne uradite, ljudi će moći da kažu da uvek podbacite na velikoj sceni. Bez obzira šta protivnik kaže ili šta bilo ko kaže, morate da pokušate da prekinete taj ciklus i kakva god motivacija da vam je potrebna, da je iskoristite“, rekao je trener.

„Možda postoje stvari koje koristimo, ali da bismo zaista uradili nešto tako veliko, mora postojati viši cilj od pukog zatvaranja usta ljudima. Fotografije koje vidim na zidovima ovog stadiona su Bilija Nikolsona, pobednički tim iz 1984. godine. Mnoge od njih su crno-bele. Možemo li da okačimo ovu grupu na taj zid“, upitao je Postekoglu.

On je govorio i o tome da mnogi vrhunski igrači Totenhema nisu osvajali trofeje u klubu.

„Ovde su igrali provklasni igrači za prvoklasne trenere i morate da razumete istoriju i obim zadatka koji je pred nama da biste shvatili koliko će biti teško i koliko značajno može biti. Otkako sam došao jedna od konstanti je kako možemo da ostvarimo ono što drugi nisu uspeli. Nije stvar samo u sposobnosti, ponekad je potrebna sreća, ali da biste je imali, morate da se stavite u poziciju da ostvarite taj uspeh“, naveo je.

„Pobrinuo sam se da su igrači svesni značaja onoga što pokušavaju da postignu. Izazovi ove godine su sve učinili težim. Ove godine su mi se dogodile stvari koje mi se nikada nisu dogodile u karijeri i događaji koji su van vaše kontrole su otežali. Neki drugi klubovi imaju manje prepreka, ovde se čini kao da ih ima mnogo. Dali smo sebi priliku, a sada treba da je iskoristimo“, dodao je Postekoglu.

Utakmicu će suditi Nemac Feliks Cvajer.

To će biti njegovo drugo evropsko finale, nakon što je 2023. godine sudio finale Lige nacija.

(Beta)

