Postekolgu imenovan za novog trenera Notingem Foresta

Engleski fudbalski klub Notingem Forest imenovao je danas Angea Postekoglua za novog trenera.

Forest nije saopštio detalje ugovora, a Skaj je preneo da je 60-godišnji trener potpisao dvogodišnji ugovor.

Australijanac je na klupi zamenio Nuna Espirita Santa, koji je noćas dobio otkaz posle 21 meseca zbog neslaganja sa vlasnikom i upravom kluba, nezadovoljan poslom u prelaznom roku.

„Dovodimo trenera koji ima dokazan i konstantan uspeh u osvajanju trofeja. Njegovo iskustvo u treniranju ekipe na najvišem nivou, zajedno sa željom da sa nama u Forestu izgradi nešto posebno, čini ga fantastičnom osobom koja će nam pomoći na našem putu i ostvariti ambicije“, naveo je vlasnik Foresta Evangelos Marinakis u današnjem saopštenju.

Postekoglu je bio bez posla od juna, kada je dobio otkaz u Totenhemu, 16 dana nakon što je ekipa osvojila Ligu Evropa, što je bio prvi trofej kluba posle 17 godina. Londonska ekipa je zauzela 17. mesto u Premijer ligi.

Posle uspešnih sezona u Bribezjn Roaru i Jokohami, gde je osvojio šampionske titule, Postekoglu je u junu 2021. godine preuzeo Seltik i osvojio dve titule, Kup i dva Liga kupa, a zatim je 2023. godine preuzeo Totenhem.

Australijski trener će prvi put predvoditi ekipu u subotu u Londonu protiv Arsenala.

Posle tri kola u Premijer ligi Notingem Forest je 10. na tabeli.

„Nakon što smo se plasirali u Premijer ligu, a zatim konstantno gradili iz sezone u sezonu kako bismo obezbedili evropski fudbal, sada moramo da napravimo pravi korak da se takmičimo sa najboljima za trofeje. Ange ima sve što je potrebno za to i uzbuđeni smo što se priključio našem ambicioznom putovanju“, naveo je Marinakis.

(Beta)

