Postignut dogovor Partizana i Milana o transferu Andreja Kostića

Fudbalski klub Partizan potvrdio je danas da je postigao dogovor sa Milanom oko transfera talentovanog napadača Andreja Kostića.

Prema postignutom sporazumu, ukupna vrednost transfera iznosi do osam miliona evra.

Partizan će, kako se navodi, odmah prihodovati 3,5 miliona evra, dok je dodatnih 4,5 miliona predviđeno kroz ostvarivanje bonusa.

Takođe, Partizanu pripada i 10 odsto od naredne prodaje igrača.

Andrej Kostić ostaće u Partizanu do juna, te će stručni štab moći da računa na njega do kraja tekuće sezone.

Ovaj transfer je potvrdio i italijanski klub koji je naveo da će napadač, rođen 2007. godine, „biti deo projekta Milan Futuro, posvećenog rastu i razvoju mladih talenata“.

(Beta)

