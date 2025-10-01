Potpredsednik Fife: Fifa odlučuje o premeštanju utakmica iz gradova, a ne neka vlada

Potpredsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Viktor Montaljani rekao je danas da ta organizacija, a ne neka vlada, odlučuje koji će gradovi biti domaćini Svetskog prvenstva 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagovestio je prošle sedmice da bi „opasne“ gradove mogao da proglasi nebezbednim za Mundijal koji će se održati sledećeg leta, čime bi izmenio detaljan plan koji je Fifa potvrdila 2022. godine.

Svetsko prvenstvo održaće se u 11 američkih gradova, tri grada u Meksiku i dva grada u Kanadi. Svi gradovi potpisali su ugovore sa Fifom i suočili bi se sa logističkim i pravnim problemima ukoliko bi došlo do izmena osam meseci pre početka turnira, 11. juna.

„To je Fifin turnir, Fifina nadležnost, Fifa donosi te odluke“, rekao je Montaljani na konferenciji o sportskom biznisu u Londonu.

Montaljani, koji je predsednik severnoameričkog regionalnog sportskog tela CONCACAF, rekao je da je fudbal veći od bilo koje trenutne političke debate.

„Uz dužno poštovanje prema sadašnjim svetskim liderima, fudbal je veći od njih i fudbal će preživeti njihov režim, njihovu vladu i njihove slogane. To je lepota naše igre, to što je veća od bilo koje osobe i veća od bilo koje zemlje“, naveo je on.

Trampovi komentari od prošle nedelje su odgovor na pitanje o gradovima domaćinima Svetskog prvenstva koji se protive njegovim merama protiv imigracije i kriminala.

„Ako budem mislio da nije bezbedno, premestićemo ga“, rekao je predsednik SAD i dodao da se nada da se to neće dogoditi.

Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre se oslanjaju na vlade gradova domaćina na svim nivoima za stotine miliona dolara vredne obaveze u vezi bezbednosti, obradom viza i sprovođenjem zakona. Prethodna četiri domaćina Mundijala bili su Katar, Rusija, Brazil i Južna Afrika.

Tramp blisko sarađuje sa predsednikom Fife Đanijem Infanitnom, koji je redovan gost u Beloj kući. Infantino nije komentarisao izjavu američkog predsednika o mogućem premeštanju utakmica na druge lokacije.

(Beta)

