Potresna ispovest tenisera: Igrao grend slem finala, bankrotirao i molio za hranu

Mark Filipsus je jedan od tenisera kojih se sa nostalgijom sećaju svi navijači. Australijski teniser je 2015. godine završio 21-godišnju karijeru, a njegova sudbina je mnoge ostavila u čudu.

Filipsus je najboljeg plasiran bio tokom 1999. godine kada je bio osmi na planeti. U karijeri je osvojio 11 ATP titula, i igrao finala US Opena (1998. godine) i Vimbldona (2003. godine), a ostaće upamćeno i da je bio jedan od ključnih faktora dve titule Australije u Dejvis kupu (1999. i 2003. godine).

Iako je u karijeri zaradio 6.987.402 dolara na kraju je ostao bez ičega, pa molio za hranu.

„Porodica mi je sve, prioritet i moj svet. Sanjao sam da postanem profesionalni teniser i porodica je sve dala za to. Moj otac je radio u banci i dao je otkaz kako bi mi pomogao da ispunim snove. Dobra stvar je što sam se mogao brinuti o njima, bez da se vraćaju poslu. Ipak, došao sam u tešku situaciju kada su povrede sve stopirale“, rekao je Filipusis.

Objasnio je i kako je ostao bez novca.

„Sanjao sam da postanem profesionalni teniser i moja porodica je sve stavila na kocku. Moj otac je imao dobar posao u banci, ali je dao otkaz kako bi meni pomogao da ispunim svoje snove. Dobra vest je da sam uspeo i da otac i majka više nisu morali da rade. Ali, došao sam kasnije u tešku situaciju.“

Pojasnio je i kako je imao problema da se prehrani nakon bankrota.

„Kada ste profesionalan sportista, poslednja stvar o čemu mislite su tmurni dani. Kažu da se treba čuvati za takve dane. Nisam mogao sebi ništa priuštiti i molio sam prijatelje da mi daju novac za hranu. Sedam dana smo jeli testeninu od kupusa, koju je moja majka zvala hranom za siromašne. To je bio kupus i malo testenine sa začinima. Najgore mi je bilo da gledam kako porodica pati zbog mojih grešaka“, dodao je australijski teniser.

