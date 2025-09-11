Povećane bezbednosne mere u Madridu za završnicu Vuelte zbog propalestinskih protesta

Gradske vlasti Madrida gotovo su udvostručile broj policajaca koji će biti raspoređeni na ulicama tokom završnice Vuelte, biciklističke trke kroz Španiju, zbog učestalih propalestinskih protesta koji su već naterali organizatore da skrate pojedine etape.

„Policija će imati gotovo 800 pripadnika duž trase u Madridu, dugačke oko 40 kilometara. Prvobitni plan je predviđao oko 500 agenata“, izjavila je danas zamenica gradonačelnika Inma Sans na konferenciji za medije.

Ovim merama gradska policija se pridružuje „vanrednim pojačanjima“ nacionalne policije, koju čini dodatnih 1.100 službenika raspoređenih zbog demonstracija usmerenih naročito protiv ekipe „Israel-Premier Tech“, osnovane od strane izraelsko-kanadskog milijardera Silvana Adamsa.

U subotu će obezbeđenju biti priključeno i oko 400 pripadnika civilne garde, za pretposlednju etapu koja se u celosti vozi kroz region Madrida.

(Beta)

