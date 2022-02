U suzama se oprostio: Veliki teniski šampion najavio kraj karijere

Argentinski teniser Huan Martin Del Potro najavio je da će završiti karijeru na predstojećem turniru u Buenos Ajresu.

Sorry but I’m crying 😭 del Potro has just announced that he will retire after ATP Buenos Aires. pic.twitter.com/OLDp03pCOe

— DEL POTRO USO 2022 CHAMP😭🐐 (@mesorryfalse) February 5, 2022